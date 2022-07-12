12 Июля 2022
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Мурал &quot;Портрет с гусем&quot; на стене лицея №173 на ул. Народной Воли, 21 в Екатеринбурге (2022) | Фото: telegram-канал STENOGRAFFIA / t.me/stenograffia

"Портрет с гусем". В Екатеринбурге появился мурал от новичка "Стенограффии" 

Новичок "Стенограффии" Кирилл Бородин из Санкт-Петербурга закончил свою работу в рамках фестиваля в Екатеринбурге. Теперь на стене лицея №173 на ул. Народной Воли, 21 красуется мурал с птицей, которую нельзя приручить. Автор назвал свой проект - "Портрет с гусем".

Мурал "Портрет с гусем" на стене лицея №173 на ул. Народной Воли, 21 в Екатеринбурге(2022)|Фото: telegram-канал STENOGRAFFIA / t.me/stenograffia

Художник уверен, что гусь это весьма сложная для приручения птица, а потому так удивительно, что недоверчивое существо само прижалось к груди человека, передают организаторы фестиваля.

Мурал "Портрет с гусем" на стене лицея №173 на ул. Народной Воли, 21 в Екатеринбурге(2022)|Фото: telegram-канал STENOGRAFFIA / t.me/stenograffia

По их словам, автор не только впервые принимает участие в фестивале, но и первый раз пробует себя в роли уличного художника. В работе он специально использовал холодные и приглушенные оттенки, чтобы органично вписать мурал в городской контекст. Зеленые и серые оттенки здания перекликаются с палитрой картины, что еще больше увеличивает акцент на ярком клюве птицы.

Мурал "Портрет с гусем" на стене лицея №173 на ул. Народной Воли, 21 в Екатеринбурге(2022)|Фото: telegram-канал STENOGRAFFIA / t.me/stenograffia

"Прогуляйтесь до лицея №173 и взгляните на гуся. Кажется, он смотрит прямо в душу", - пишут организаторы.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге также появилась работа сербского художника Wuper Kec (Дэяна Ивано́вича). Как и многие другие, автор вложил в картину личные мысли и чувства, изобразив на здании человека, напрямую ассоциирующегося у него с детством.

Теги: портрет с гусем, Стенограффия, мурал



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