"Портрет с гусем". В Екатеринбурге появился мурал от новичка "Стенограффии"

Новичок "Стенограффии" Кирилл Бородин из Санкт-Петербурга закончил свою работу в рамках фестиваля в Екатеринбурге. Теперь на стене лицея №173 на ул. Народной Воли, 21 красуется мурал с птицей, которую нельзя приручить. Автор назвал свой проект - "Портрет с гусем".

Художник уверен, что гусь это весьма сложная для приручения птица, а потому так удивительно, что недоверчивое существо само прижалось к груди человека, передают организаторы фестиваля.

По их словам, автор не только впервые принимает участие в фестивале, но и первый раз пробует себя в роли уличного художника. В работе он специально использовал холодные и приглушенные оттенки, чтобы органично вписать мурал в городской контекст. Зеленые и серые оттенки здания перекликаются с палитрой картины, что еще больше увеличивает акцент на ярком клюве птицы.

"Прогуляйтесь до лицея №173 и взгляните на гуся. Кажется, он смотрит прямо в душу", - пишут организаторы.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге также появилась работа сербского художника Wuper Kec (Дэяна Ивано́вича). Как и многие другие, автор вложил в картину личные мысли и чувства, изобразив на здании человека, напрямую ассоциирующегося у него с детством.