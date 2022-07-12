"Огненное" лето: в Екатеринбурге пожар обесточил часть района около автовокзала

В Екатеринбурге произошел новый "огненный" инцидент за сутки: сегодня около Южного автовокзала пожар обесточил часть района.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы, горит трансформаторная будка. По словам местных жителей, не работают светофоры, а в домах нет электричества.

Сейчас на месте находятся бригада компании "Россети Урал" и две пожарных машины. По словам очевидцев, вокруг очень много дыма.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 9 часов 40 минут поступил сигнал о пожаре в отдельно стоящей трансформаторной будке по улице 8 Марта.

"Угрозы распространения огня на соседние постройки нет. На месте находятся восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Ожидается отключение электроэнергии для тушения возгорания", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Ситуацию прокомментировали в компании "Россети Урал".

"Произошло повреждение оборудования ТП вследствие короткого замыкания в электрической сети. На место оперативно прибыли специалисты электросетевой компании для устранения нарушения. В настоящее время электроснабжение жителей улиц 8 Марта и Авиационная специалисты оперативно переводят на резервные схемы электроснабжения. Далее энергетики произведут необходимые ремонтные работы на ТП. Инцидент локального характера, в зону нарушения электроснабжения попадает всего три жилых дома. Социально-значимые объекты имеют резерв", - сообщили в компании.

Напомним, что во вторник утром в Екатеринбурге потушили крупный пожар в ангаре с автотехникой. С огнем специалисты боролись всю ночь, причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

Стоит отметить, что на этой неделе в столице Урала установилась 30-градусная жара, которая продержится как минимум до ближайших выходных.