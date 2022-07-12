В Новой Каховке уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом Украина
Каховская гидроэлектростанция (2022) | Фото: ИА Regnum / Никита Третьяков

В Новой Каховке уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру

Завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, уничтожен в результате обстрела Новой Каховки, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

"Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Он уничтожен сейчас", - цитирует его ТАСС.

В результате удара со стороны ВСУ взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. Как ранее заявил Леонтьев, после удара уничтожены сотни квартир. Как минимум шесть человек погибли, десятки пострадали.

Теги: Завод, ГТМК, Новая Каховка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2022 09:23 Мск Американский спутник снимал Новую Каховку за три дня до удара, - РИА Новости
Ранее 12.07.2022 09:00 Мск Удар ВСУ по Новой Каховке сравним со взрывом в Бейруте, – глава ВГА

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.07.2022 03:00 Мск В ООН не стали комментировать удар HIMARS по Новой Каховке
Ранее 12.07.2022 00:03 Мск ВСУ нанесли удар из HIMARS по домам в Новой Каховке


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети