В Новой Каховке уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру

Завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, уничтожен в результате обстрела Новой Каховки, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

"Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Он уничтожен сейчас", - цитирует его ТАСС.

В результате удара со стороны ВСУ взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. Как ранее заявил Леонтьев, после удара уничтожены сотни квартир. Как минимум шесть человек погибли, десятки пострадали.