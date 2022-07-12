12 Июля 2022
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Происшествия Сибирский ФО
(2021) | Фото: mchs.gov.ru

На шахте "Распадская-Коксовая" спустя неделю после обвала живым нашли шахтера

В шахте "Распадская-Коксовая" спустя неделю после обвала найден живым шахтера. Сейчас его состояние стабильное, мужчину вертолетом доставили в больницу. По данным ТАСС, горняк работал машинистом буровых установок, у него перелом, но жизни его ничто не угрожает.

ЧП произошло 5 июля. В компании сообщили, что причиной обвала стало сейсмособытие. На поверхность были выведены 188 горняков, один (обнаруженный сегодня) пропал без вести, еще один человек погиб, его тело подняли на поверхность.

Теги: распадская, шахта, шахтер, обвал



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