На шахте "Распадская-Коксовая" спустя неделю после обвала живым нашли шахтера

В шахте "Распадская-Коксовая" спустя неделю после обвала найден живым шахтера. Сейчас его состояние стабильное, мужчину вертолетом доставили в больницу. По данным ТАСС, горняк работал машинистом буровых установок, у него перелом, но жизни его ничто не угрожает.

ЧП произошло 5 июля. В компании сообщили, что причиной обвала стало сейсмособытие. На поверхность были выведены 188 горняков, один (обнаруженный сегодня) пропал без вести, еще один человек погиб, его тело подняли на поверхность.