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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Депутаты засекретили часть повестки заседания Совета Госдумы

В Госдуме засекретили часть повестки заседания Совета нижней палаты парламента, которое состоялось 11 июля и было посвящено внеочередному заседанию ГД 15 июля. С чем это связано, неясно.

Повестка всех заседаний Совета Госдумы размещена на сайте нижней палаты парламента. Из четырёх вопросов в повестке стоят только второй и четвёртый. Первого и третьего там нет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснил, что 4 июля в палату поступило 42 законопроекта, а за два недели внесено в общей сложности 86 инициатив, поэтому принято решение не оставлять их на осень.

Известно, что планируется рассмотреть, например, поправки Правительства РФ в УК РФ в части изменения условий замены неотбытой части наказания осуждённым за совершение особо тяжкого преступления, проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О безопасности критической информационной структуры Российской Федерации".

Один из законопроектов якобы даст возможность осужденным "искупить свою вину службой в армии", сообщает "Коммерсантъ".

А "Ведомости" пишут, что причиной внеочередного сбора Госдумы могла стать необходимость обсуждения некоего "кадрового решения". Через утверждение в нижней палате парламента проходят кандидатуры премьер-министра, его замов, министров (кроме глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа), председателя Центробанка и аудиторов Счетной палаты.

Теги: Совет Госдумы, повестка, вопрос



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