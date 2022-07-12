Белый дом утверждает, что Иран собирается передать РФ боевые дроны

У США есть информация, что Иран планирует предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая и те, что способны нести вооружения. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Белый дом располагает сведениями о том, что аппараты планируется отправить российской стороне в ускоренном порядке.

Кроме того, по данным США, Иран готовится обучить российских военных использовать БПЛА уже в этом месяце, пишет Regnum.

Салливан назвал эту информацию "лишь одним примером" того, что Россия обращается к таким странам, как Иран, за техническими средствами.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит коммерческих беспилотников, что может быть связано с решением китайской DJI, которая занимает 90% рынка "потребительских" дронов, остановить поставки в Россию.

Цены на коммерческие БПЛА в России за последние месяцы выросли более, чем на 30%, а в отдельных категориях - втрое. Это связано как с остановкой продаж в РФ дронов китайской DJI, так и, по мнению военных экспертов, с частными закупками для нужд Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).