Полицейские Екатеринбурга задержали в ходе рейда около 800 мигрантов

По итогам рейда сотрудников ГУ МВД по Свердловской области, в органы внутренних дел было доставлено около 800 мигрантов, проживающих в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что 68 из задержанных находились на территории РФ незаконно и уже привлечены к административной ответственности по ч.1 и 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Рейд проводили сотрудники отделов полиции № 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 Екатеринбурга. На их территории к ответственности также были привлечены 27 человек – за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств, 6 – за мелкое хулиганство, 21 – за нарушения в области дорожного движения, в том числе за управление в состоянии опьянения – 1.

В рамках проводимого мероприятия, по ул. Декабристов 16/18б был остановлен гражданин 1979 г.р., который имел при себе вещество зеленого цвета растительного происхождения. В отношении него составлен административный протокол по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Профилактическая работа свердловской полиции в местах массового пребывания иностранных граждан будет продолжена в рамках повседневной деятельности.