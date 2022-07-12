12 Июля 2022
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Экономика Украина ДНР и ЛНР
(2006) | Фото: Накануне.ru

Харьковская область договорится об экономическом сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев намерен встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и заключить с республиками договоры в экономической сфере.

"Насчёт ДНР и ЛНР: пока ещё никакие договорные обязательства у нас не заключены, но это есть в планах. У меня запланированы визиты в ДНР, знакомство, прежде всего, с Денисом Владимировичем Пушилиным, заключение договора. То же самое – с Леонидом Ивановичем Пасечником", - сказал Ганчев ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент ведутся переговоры о проведении данных встреч. Также Ганчев отметил, что планирует договориться с руководством Донбасса по ряду экономических вопросов.

Теги: Харьковская область, ДНР, ЛНР, сотрудничество, Виталий Ганчев



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