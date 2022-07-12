Крупный пожар в ангаре с автотехникой в Екатеринбурге тушили всю ночь

Во вторник утром в Екатеринбурге потушили крупный пожар. С огнем боролись всю ночь.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, поздно вечером 11 июля поступил сигнал о возгорании на улице Комсомольская в уральской столице. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через четыре минуты. Было установлено, что горит металлический ангар с автомобильной техникой внутри.

Общая площадь пожара составила 750 квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Из полыхающего ангара огнеборцы вынесли три баллона с пропаном.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Сегодня около 9 часов утра специалисты закончили проливку и разборку сгоревших конструкций. Теперь точную причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.