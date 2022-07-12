12 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар в ангаре с автотехникой на улице Комсомольская в Екатеринбурге (2022) | Фото: Владимир Пургин

Крупный пожар в ангаре с автотехникой в Екатеринбурге тушили всю ночь

Во вторник утром в Екатеринбурге потушили крупный пожар. С огнем боролись всю ночь.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, поздно вечером 11 июля поступил сигнал о возгорании на улице Комсомольская в уральской столице. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через четыре минуты. Было установлено, что горит металлический ангар с автомобильной техникой внутри.

Общая площадь пожара составила 750 квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Из полыхающего ангара огнеборцы вынесли три баллона с пропаном.

МЧС, пожарные, горящий ангар(2022)|Фото: Владимир Пургин

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Сегодня около 9 часов утра специалисты закончили проливку и разборку сгоревших конструкций. Теперь точную причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

МЧС, горящий ангар(2022)|Фото: Владимир Пургин

МЧС, пожарные, горящий ангар(2022)|Фото: Владимир Пургин

Теги: пожар, ангар, МЧС, Екатеринбург



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