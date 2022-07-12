Украинские беспилотники сбросили мины на здание возле Запорожской АЭС

Два беспилотника ВСУ минувшей ночью нанесли удар по зданию около Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара.

В результате удара повреждена кровля и остекление, пострадавших нет.

В июне член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявлял, что Запорожскую область полностью освободят от националистов Украины. По его словам, это жизненно необходимо, в том числе, исходя из целей безопасности.