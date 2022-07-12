СМИ: правительство изменит правила предоставления ИТ-специалистам отсрочки от армии

Минцифры России намерено к 1 августа скорректировать правила аккредитации IT-компаний, которая предоставляет их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию.

Сегодня компания может получить аккредитацию, подав заявление через портал госуслуг, при этом необходимо подтвердить деятельность в ИТ-сфере, указав соответствующий код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Минцифры решило ввести дополнительные критерии, например, долю сотрудников, занимающихся ИТ, и долю выручки от разработки и внедрения ИТ.

Аккредитация позволяет получить только льготу в виде отсрочки для сотрудников от военной службы. Остальные преференции для ИТ-компаний предоставляются после дополнительных подтверждений, пишут "Известия".

Напомним, "Ростех" предложил расширить льготы для ИТ-специалистов и компенсировать им до половины затрат на аренду жилья. Также предлагается установить минимальную зарплату ИТ-специалистам, гарантированную государством.