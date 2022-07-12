СМИ: правительство изменит правила предоставления ИТ-специалистам отсрочки от армии

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
(2021) | Фото: admtyumen.ru

СМИ: правительство изменит правила предоставления ИТ-специалистам отсрочки от армии

Минцифры России намерено к 1 августа скорректировать правила аккредитации IT-компаний, которая предоставляет их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию.

Сегодня компания может получить аккредитацию, подав заявление через портал госуслуг, при этом необходимо подтвердить деятельность в ИТ-сфере, указав соответствующий код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Минцифры решило ввести дополнительные критерии, например, долю сотрудников, занимающихся ИТ, и долю выручки от разработки и внедрения ИТ.

Аккредитация позволяет получить только льготу в виде отсрочки для сотрудников от военной службы. Остальные преференции для ИТ-компаний предоставляются после дополнительных подтверждений, пишут "Известия".

Напомним, "Ростех" предложил расширить льготы для ИТ-специалистов и компенсировать им до половины затрат на аренду жилья. Также предлагается установить минимальную зарплату ИТ-специалистам, гарантированную государством.

Теги: ИТ-специалисты, армия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.06.2022 03:11 Мск "Ростех" предложил Минцифры оплачивать до 50% аренды жилья ИТ-специалистам
Ранее 02.06.2022 00:15 Мск Банки собрали несколько тысяч заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов
Ранее 27.05.2022 14:25 Мск В Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов, - Мишустин


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети