12 Июля 2022
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Киберпреступность (2017) | Фото: jingyan.baidu.com

Хакер: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранцы

Оперативные планы военного ведомства Украины разрабатывали иностранные советники.

Информация об этих людях есть у российских и украинских хакеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника российской хакерской группы RaHDit.

По его словам, иностранные советники разрабатывали оперативно-тактические планы, систему обучения, систему боевой подготовки. Готовить украинские силы специальных операций приезжали не только американцы, но и практически со всех стран НАТО.

На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников ГУ разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.

Документы касаются 2,5 тыс. человек.

Теги: Украина, хакеры, Минобороны



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