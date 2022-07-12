12 Июля 2022
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Экономика В России
Антон Силуанов на ПМЭФ (2022) | Фото: forumspb.com

Минфин назвал условие для спада высоких цен на сырье

Благоприятная для России конъюнктура на внешних рынках продлится до тех пор, пока будут действовать санкции, введенные Западам.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, рост цен вызван отграничениями и проблемами с логистикой, которые привели к дефициту ряда товаров. "Законы экономики ведь никто не отменял. Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами", – сказал министр.

По его словам, отмена санкций приведет рынок в равновесие и охладит цены. Он отметил, что это касается продовольствия, энергоресурсов, стоимости логистики, сообщают "Ведомости".

Также Силуанов заявил, что Министерство финансов России поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле в рубли, в том числе и экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

Теги: Минфин, сырье



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