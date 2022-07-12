12 Июля 2022
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Политика За рубежом ДНР и ЛНР
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

В ООН не стали комментировать удар HIMARS по Новой Каховке

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать удар американской ракетной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области.

"Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий", - сказал политик.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский осудил удар по Новой Каховке и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву. Минобороны США не стало комментировать информацию об использовании HIMARS, сообщает РИА "Новости".

В результате удара со стороны ВСУ взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. Как заявил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев, после удара уничтожены сотни квартир. По его словам, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.

Теги: HIMARS, ООН



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Ранее 12.07.2022 00:03 Мск ВСУ нанесли удар из HIMARS по домам в Новой Каховке


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