12 Июля 2022
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Общество В России
детский сад, тихий час, кроватки, детсад (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Учащимся колледжей позволят работать в школах и детсадах

Российским студентам выпускных курсов педагогических колледжей могут разрешить работать в школах и детских садах.

Соответствующие поправки в закон "Об образовании" разработали депутаты и сенаторы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. В настоящее время трудоустраиваться в образовательные организации могут только студенты выпускных курсов вузов.

Согласно проекту закона, право на занятие педагогической деятельностью, в том числе в рамках дополнительных общеобразовательных программ, учащиеся выпускных курсов колледжей получат при условии успешного прохождения ими промежуточной аттестации за два предшествующих года.

По мнению первого зампреда, работа помогает будущим выпускникам познакомиться с профессией и остаться в ней, повышает их конкурентоспособность на рынке труда и качество подготовки. Мажуга считает, что работодателям выгодно будет нанимать учащихся для работы с детьми.

Также авторы законопроекта предлагают расширить возможности для трудоустройства студентов университетов – дать им право занимать учебно-вспомогательные должности в службах научного обслуживания университетов и научных организаций. То есть они смогут работать лаборантами, техниками, сообщают "Ведомости".

Теги: образование, колледж, школа, детсад



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