Силуанов: Минфин поддержал идею перевести российский экспорт, и в том числе СПГ, в рубли

Министерство финансов России поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле в рубли, в том числе и экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен", - отметил глава Минфина, сообщают "Ведомости".

Напомним, с 1 апреля вступил в силу указ президента Владимира Путина, согласно которому в национальную валюту переведены платежи за поставки трубопроводного газа в недружественные страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям из-за спецоперации на Украине. Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и только тогда поступают "Газпрому".