Российские банки подключаются к китайской системе CIPS

Все больше банков России подключаются к национальной системе банковских переводов Китая CIPS, которая позволяет напрямую платить в юанях.

О работе над подключением к системе заявили представители Росбанка и Газпромбанка. Платежная инфраструктура Росбанка подключена к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, при этом параллельно осуществляет интеграцию с CIPS – банк планирует ее завершить в течение III квартала.

Газпромбанк работает над подключением к CIPS в качестве прямого участника и находится в активном взаимодействии с системой, рассказал представитель банка, не уточнив деталей.

В настоящее время прорабатывает вопрос прямой интеграции с китайской системой и Альфа-банк.

При этом система CIPS не cможет заменить SWIFT в валютных переводах, сообщают "Ведомости".

Напомним, Тинькофф-банк заявил о приостановке до 1 октября исходящих SWIFT-переводов.

В банке заявили, что сейчас срок проведения таких переводов составляет несколько недель, при этом "западные партнеры" постоянно снижают число транзакций и ужесточают требования.