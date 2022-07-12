12 Июля 2022
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Экономика В России
Антон Силуанов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Минфин не исключил бартер вместо расчетов в долларах и евро

Министерство финансов России не возражает против бартера вместо расчетов в валютах недружественных стран.

Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, в кабмине РФ видят риски притока выручки в долларах и евро и принимают меры для того, чтобы их минимизировать. Главный инструмент – переводить на рубли платежи во внешней торговле по максимально широкому контуру товаров. Но, по словам министра, есть и альтернативные варианты расчетов.

"Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен", – сказал Силуанов. "Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать", - отметил глава Минфина.

Отмечается, что для упрощения бартера возможна организация централизованного клиринга.

Представители бизнеса сообщили о заинтересованности в таком формате сделок, сообщают "Ведомости".

Теги: Минфин, доллар, евро, бартер, Силуанов



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