ВСУ нанесли удар из HIMARS по домам в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины обстреляли рынок и жилые дома в Новой Каховке, есть пострадавшие.

По предварительным данным, обстрел велся из американских систем HIMARS, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые сдетонировали. Как заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев, повреждены жилые дома, больница, рынок, а в радиусе двух километров повылетали окна.

По его словам, уже известно о нескольких раненых, которых принимают в больницах. Леонтьев отметил, что жилому фонду нанесен большой ущерб.

Отмечается, что количество пострадавших может быть очень большим, сообщают "Известия".