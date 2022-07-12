12 Июля 2022
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РСЗО HIMARS (2022) | Фото: tehnomil.net

ВСУ нанесли удар из HIMARS по домам в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины обстреляли рынок и жилые дома в Новой Каховке, есть пострадавшие.

По предварительным данным, обстрел велся из американских систем HIMARS, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые сдетонировали. Как заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев, повреждены жилые дома, больница, рынок, а в радиусе двух километров повылетали окна.

По его словам, уже известно о нескольких раненых, которых принимают в больницах. Леонтьев отметил, что жилому фонду нанесен большой ущерб.

Отмечается, что количество пострадавших может быть очень большим, сообщают "Известия".

Теги: ВСУ, HIMARS



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