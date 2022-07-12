В МОК назвали маловероятными шансы России на участие в Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже, из-за отстранения от международных соревнований, что делает невозможным их участие в отборе на Игры.

Как заявил изданию The Guardian бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член МОК Крейг Риди, проблема в том, что сейчас, примерно за два года до Олимпиады, начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК.

"Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции не приглашать россиян и белорусов для участия в своих соревнованиях. Поэтому на первый взгляд маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трех видах спорта, которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен", — отметил Риди.

В конце февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования из-за событий на Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям.