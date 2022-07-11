В Крыму избили военнослужащего за одежду с буквой Z

В Судаке неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z.

На военного, который приехал отдыхать на полуостров, минувшей ночью напала группа хулиганов, сообщил "Известиям" советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Нападавшие выкрикивали проукраинские лозунги.

"Избили контрактника, который находился в отпуске. Со всякими угрозами продолжали его преследовать. Одно могу сказать точно: реакция на такие действия будет запредельно жёсткой", - сказал Крючков.

Расследованием инцидента занимается прокуратура и полиция.