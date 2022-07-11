11 Июля 2022
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Общество За рубежом
оркестр концерт музыка дирижер (2007) | Фото: Накануне.ru

Умер автор "темы Джеймса Бонда"

Автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде британский композитор Монти Норман умер в возрасте 94 лет.

"С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года в результате непродолжительной болезни", - цитирует РИА Новости сообщение, опубликованное на официальном сайте композитора.

Норман родился в лондонском районе Ист-Энд в еврейской семье и получил фамилию Носерович. Он начинал творческую карьеру как вокалист и перешел к сочинению песен в конце 1950-х гг. Молодого композитора наняли, чтобы написать тему для первого фильма о приключениях агента 007 "Доктор Ноу", который вышел в 1962 г. Мелодия, которая сопровождает поворачивающегося и стреляющего прямо в камеру Джеймса Бонда, стала известна всему миру. Она использовалась во всех фильмах бондианы, кроме "Казино "Рояль" (2006).

Теги: Монти Норман, Джеймс Бонд, музыка



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