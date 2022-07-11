Губернатор Курганской области назвал организаторов десталинизации в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём Telegram-канале высказался о причинах десталинизации. По его мнению, вся основная борьба со сталинизмом и так называемая десталинизация были инспирированы Западом. Несмотря на то, что в тот период было совершено немало ошибок и произошёл ряд масштабных трагедий, целью этой компании было нечто иное.

"Но это нам давать оценки нашей собственной истории, а не всякой швали и ее местным подпевалам. Плевать они хотели и на наши трагедии, и на наш непростой путь. Цель была совершенно конкретна – истребить и вытравить имперский дух Великой России, уничтожить державность сознания, отыгравшись за свой вековой страх и былые поражения, заставив стыдиться своего Великого прошлого, нарядив при этом могучую страну в потешного ярмарочного медведя, в несвойственные ей псевдодемократические рюшечки, припутав ее инородными биллями и правилами", - полагает Шумков.

Не случайно первая Конституция РФ, приватизационные и иные законы были плохим копирайтом с англосаксонского права.

"Дальше – включение нашей страны с помощью внутренних "сторонников" в разного рода союзы, организации и международные лавочки, урезающие её истинную свободу и самостоятельность, сокращая экономический, культурный и иной суверенитет. В конце – "смешение полов и языков" по сценарию "Нового Вавилона". Затем – всё. Нулевой уровень. База. Наша страна успела "отрулить", дай Бог, чтобы успела отрулить, практически на последнем рубеже", - полагает Шумков.

Теперь России предстоит долгий, но столь необходимый путь Домой.

"Этот путь будет тернист и сложен. С обретением своих ментальных, культурных и исторических корней. С тем, чтобы Россия, Русский мир сами собой являли не просто словосочетание, но благополучие и постоянное развитие, вызывая уважение и однозначное желание быть в нём и с ним. Не только силой оружия, культурных корней и политической позицией. Но проявлением истинной свободы творчества и жизни, её обустроенностью и искренней заботой о своём народе. А значит, так и будет", - полагает Шумков.