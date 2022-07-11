Губернатор Курганской области назвал организаторов десталинизации в России

11 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Курганская область Уральский ФО В России
(2005) | Фото: all-photo.ru

Губернатор Курганской области назвал организаторов десталинизации в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём Telegram-канале высказался о причинах десталинизации. По его мнению, вся основная борьба со сталинизмом и так называемая десталинизация были инспирированы Западом. Несмотря на то, что в тот период было совершено немало ошибок и произошёл ряд масштабных трагедий, целью этой компании было нечто иное.

"Но это нам давать оценки нашей собственной истории, а не всякой швали и ее местным подпевалам. Плевать они хотели и на наши трагедии, и на наш непростой путь. Цель была совершенно конкретна – истребить и вытравить имперский дух Великой России, уничтожить державность сознания, отыгравшись за свой вековой страх и былые поражения, заставив стыдиться своего Великого прошлого, нарядив при этом могучую страну в потешного ярмарочного медведя, в несвойственные ей псевдодемократические рюшечки, припутав ее инородными биллями и правилами", - полагает Шумков.

Не случайно первая Конституция РФ, приватизационные и иные законы были плохим копирайтом с англосаксонского права.

"Дальше – включение нашей страны с помощью внутренних "сторонников" в разного рода союзы, организации и международные лавочки, урезающие её истинную свободу и самостоятельность, сокращая экономический, культурный и иной суверенитет. В конце – "смешение полов и языков" по сценарию "Нового Вавилона". Затем – всё. Нулевой уровень. База. Наша страна успела "отрулить", дай Бог, чтобы успела отрулить, практически на последнем рубеже", - полагает Шумков.

Теперь России предстоит долгий, но столь необходимый путь Домой.

"Этот путь будет тернист и сложен. С обретением своих ментальных, культурных и исторических корней. С тем, чтобы Россия, Русский мир сами собой являли не просто словосочетание, но благополучие и постоянное развитие, вызывая уважение и однозначное желание быть в нём и с ним. Не только силой оружия, культурных корней и политической позицией. Но проявлением истинной свободы творчества и жизни, её обустроенностью и искренней заботой о своём народе. А значит, так и будет", - полагает Шумков.

Теги: Вадим Шумков, Иосиф Сталин, десталинизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети