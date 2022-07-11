ПАО АФК "Система" не будет выплачивать дивиденды за 2021 год

Совет директоров АФК "Система" рекомендовал годовому собранию акционеров компании не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г.

"Совет директоров АФК "Система" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров АФК "Система" не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г.", - цитирует ТАСС заявление компании.

В "Системе" объяснили такое решение совета директоров сохраняющейся высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности АФК. В конце июня прошлого года акционеры компании на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 г. из расчёта 0,31 руб. на одну обыкновенную акцию. На выплаты планировалось направить 2,99 млрд руб.

ПАО АФК "Система" – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Ранее аналогичное решение приняли ПАО "Мегафон", "Газпром", "Детский мир", "Сбербанк".