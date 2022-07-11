Глава Зауралья ответил на предложение Валенсы "расчленить Россию"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков оценил высказывание бывшего польского президента Леха Валенсы, предложившего "сократить население России до 50 млн жителей".

"Из-за подобных "карликов ума" славяне, будучи родственными народами, остаются крупнейшим самым разобщённым в мире этносом, столетиями грызясь между собой и гадя друг другу, на радость стравливающим их торгашам и ростовщикам", - написал Шумков в своём Telegram-канале.

Напомним, Валенса захотел "расчленить" Россию. По его мнению, необходимо "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Российскую Федерацию и сократить численность населения страны до 50 млн жителей.