11 Июля 2022
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Политика Курганская область В России
Вадим Шумков (2018) | Фото:Накануне.RU

Глава Зауралья ответил на предложение Валенсы "расчленить Россию"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков оценил высказывание бывшего польского президента Леха Валенсы, предложившего "сократить население России до 50 млн жителей".

"Из-за подобных "карликов ума" славяне, будучи родственными народами, остаются крупнейшим самым разобщённым в мире этносом, столетиями грызясь между собой и гадя друг другу, на радость стравливающим их торгашам и ростовщикам", - написал Шумков в своём Telegram-канале.

Напомним, Валенса захотел "расчленить" Россию. По его мнению, необходимо "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Российскую Федерацию и сократить численность населения страны до 50 млн жителей.

Теги: Лех Валенса, Вадим Шумков



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