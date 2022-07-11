В Крыму микроавтобус с детьми улетел в кювет и опрокинулся

В Крыму в аварию попал микроавтобус с детьми.

11 июля микроавтобус "Хендай", следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за переделы проезжей части. Он опрокинулся в кювет и перевернулся, сообщает прокуратура Крыма. Кроме водителя в автобусе находилось семь пассажиров, среди которых шестеро детей. Пострадали трое детей.

По данным республиканского МВД, известно, что семья из восьми человек ехала в Крым из Томска. Все несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах.

О ситуации в своём Telegram-канале высказался и.о. губернатора области Владимир Мазур.

"Семья из Томской области попала в аварию в Крыму, в районе села Владиславовка. В микроавтобусе ехало восемь человек, из них шестеро – дети. Трое мальчиков госпитализированы. Правоохранительные органы обязательно установят причины этой аварии. Дети и взрослые получают всю необходимую помощь, как медицинскую, так и психологическую. Ситуацию контролирую лично. Пострадавшим – скорейшего выздоровления. Когда будет более подробная информация по инциденту, я вам сообщу", - написал Мазур.