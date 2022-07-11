11 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
убор зерновых, сельское хозяйство, зерно, уборочная (2021) | Фото: vk.com/gov.tuva

Эрдоган: Настало время для создания зернового коридора

Президенты России и Турции провели телефонный разговор. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он вновь заявил о готовности внести "всевозможный вклад" в возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Также обсуждались поставки зерна из Украины по морю.  В разговоре с Путиным Эрдоган заявил, что "настало время" для создания зернового коридора – зоны, по которой суда смогут безопасно вывезти украинское зерно, предназначенное для экспорта.

Теги: реджеп тайип эрдоган, украинское зерно, владимир путин, переговоры



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