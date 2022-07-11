Эрдоган: Настало время для создания зернового коридора

Президенты России и Турции провели телефонный разговор. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он вновь заявил о готовности внести "всевозможный вклад" в возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Также обсуждались поставки зерна из Украины по морю. В разговоре с Путиным Эрдоган заявил, что "настало время" для создания зернового коридора – зоны, по которой суда смогут безопасно вывезти украинское зерно, предназначенное для экспорта.