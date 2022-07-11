11 Июля 2022
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дитя мать младенец руки (2012) | Фото:

В Тобольске в подъезде нашли младенца: мать оставила его с подругой

В Тобольске следователи проводят проверку из-за младенца, найденного в подъезде жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Пятимесячного младенца, укутанного в полотенце, нашли вечером, 10 июля.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время личность матери малолетнего уже установлена. Ею оказалась 32-летняя жительница города Тобольска, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: младенец, подъезд, мать, проверка



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