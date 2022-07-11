Курские власти рекомендовали жителям не использовать беспилотники в бытовых целях

Власти Курской области рекомендовали жителям региона не использовать БПЛА в бытовых целях в связи с ситуацией на Украине.

Как сообщил заместитель председателя комитета по региональной безопасности Дмитрий Демьяненко, правовых оснований по ограничению использования дронов нет, вопрос прорабатывается с МВД и ФСБ.

Губернатор Роман Старовойт при этом отметил, что у силовых ведомств достаточно технических средств по принудительной посадке дронов, либо созданию помех в их работе, передает РИА Новости.

Ранее в Курской области с помощью квадрокоптеров были атакованы два пограничных пункта пропуска.

4 июля телеграм-канал Baza сообщил, что в Курской области предположительно украинский дрон сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, пострадал следователь МВД.