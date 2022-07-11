11 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, газ, газопровод, нефть, рубли, золото (2022) | Фото: Накануне.RU

Вашингтон поддержал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Вашингтон поддержал Канаду, решившую вернуть в Германию турбину Siemens, предназначенную для газопровода "Северный поток".

"Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину для перекачки природного газа для использования в трубопроводе "Северный поток-1", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее в Еврокомиссии также выразили мнение, что возврат турбины не является нарушением санкций, наложенных Канадой и Европой на Россию. Представитель ЕК Тим Макфи отметил, что санкции не распространяются на оборудование для транзита газа.

К тому же на западе распространено мнение (его, в частности, высказывал министр экономики Германии), что турбину Кремль будет использовать как предлог для отключения Европы от "Северного потока". Вернув в Россию турбину, западные страны "лишат Путина этого предлога".

Ранее "Газпром" сократил прокачку газа в Европу по "Северному потоку" из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Российская компания заявила, что одной из проблем является отсутствие турбины Siemens, переданной на сервисное обслуживание до начала военной спецоперации. Обслуживание турбина проходила в Канаде. С 11 по 21 июля работу обеих ниток трубопровода приостановили для планового обслуживания.

Теги: канада, санкции, газпром, турбина



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