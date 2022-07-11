Митрополит Евгений накануне Царских дней обратился к пастве

Традиционно с 12 по 20 июля в Екатеринбурге пройдут Царские дни.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, это череда памятных событий, посвященных памяти царя Николая II и его семьи, завершивших свои дни в Екатеринбурге 104 года назад, в июле 1918 года.

Главными событиями традиционно становятся ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, на месте которого были уничтожены августейшие останки.

Митрополит Екатеринбургский Евгений обратился к верующим в преддверие этих событий и призвал их к участию в крестном ходе.