11 Июля 2022
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Река Чусовая (2021) | Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

В Прикамье спасатели ищут тело утонувшей в реке девочки

В Чусовском округе ведется доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетней во время купания в реке, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Трагедия произошла 10 июля 2022 года в деревне Мульково Чусовского городского округа. Несовершеннолетняя 2009 года рождения утонула в реке Чусовая. Ее тело ищут спасатели.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение тела погибшей девочки. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Теги: ребенок, утонул, река, девочка



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