Открытие расчетного счета: памятка индивидуальному предпринимателю

Расчетный счет — не обязательное условие деятельности индивидуального предпринимателя. Но законодательство устроено таким образом, что некоторые транзакции без этого реквизита невозможны.

К тому же расчетно-кассовое обслуживание открывает большие перспективы для взаимодействия с деловыми партнерами. Поэтому расчетный счет для ИП — возможность увеличить прибыль. Есть еще один плюс. Обычно банки предлагают клиентам, пользующимся у них РКО, выгодные условия кредитования.

Этот реквизит возможно получить только после регистрации в ФНС. Также он должен числиться в ЕГРНИП. Не обязательно открывать счет сразу после постановки на учет в налоговой. Законодательством конкретный срок его открытия не предусмотрен.

Также ИП имеет право выбирать тот банк, который посчитает нужным. Большинство из них входят в Систему страхования вкладов. И если учреждение по каким-то причинам перестанет осуществлять деятельность, предпринимателю выплачивается компенсация.

Порядок действий

Для заключения договора понадобится комплект документов. Список бумаг можно уточнить на сайте банка, по телефону горячей линии. Там же указан график работы отделений. Подавляющее большинство банковских организаций предусматривают подачу заявки на своей официальном портале.

Многие предлагают возможность выезда менеджера в удобное для заявителя место (для оформления договора). Подача заявки через сайт дает и другое преимущество. В таком случае за предпринимателем будут забронированы реквизиты, и дальнейшее оформление в офисе пройдет быстрее.

В число бумаг, которые рассматривает банк перед предоставлением расчетного счета, в основном входят следующие:

Паспорт ИП.

Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Образец росписи и печати.

Выписка из ЕГРИП. Она должна быть получена не больше месяца назад.

Доверенность, если предполагается предоставить третьим лицам доступ к счету.

Нюансы

Если бизнесмен занимается лицензионными видами деятельности, то он должен предоставить действующие лицензии. Для ведения расчетов в валюте необходимо открыть отдельный счет — валютный.

После рассмотрения бумаг и подписания договора счетом можно пользоваться обычно уже на следующий день. Нередко реквизиты выдаются сразу после сдачи документов. Управлять им удобно через личный кабинет или мобильное приложение. Здесь, кроме всего прочего, можно подключить эквайринг, зарплатный проект.

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