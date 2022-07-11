Россия стала вторым по объему поставщиком газа в Испанию

Россия стала вторым по объему поставщиком газа в Испанию, обойдя традиционного импортера – Алжир, передает Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

С мая импорт газа в Испанию вырос вдвое и достиг порядка 24% от всей потребности этой страны в газе. На Алжир же приходится теперь всего 22% поставок. При этом на первом месте находятся США – они обеспечивают Испанию газом на 30%, отмечает ТАСС.

Снижение торговых оборотов между Испанией и Алжиром во многом обусловлены дипломатическими разногласиями вокруг Западной Сахары. В июне Алжир даже объявил о приостановке действия договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.