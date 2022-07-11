Адвокат лидера "Курары" рассказал, в чем обвиняют Олега Ягодина

Адвокат лидера известной екатеринбургской группы "Курара" Георгий Краснов рассказал, в чем обвиняют его подзащитного.

Напомним, ранее против музыканта Олега Ягодина возбудили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Материалы были переданы в Кировский райсуд Екатеринбурга 1 июля, само рассмотрение запланировано на 11 августа. Сообщалось, что речь может идти о высказывании артиста на фестивале Ural Music Night, который прошел в ночь с 24 на 25 июня.

Как говорится в заявлении адвоката Георгия Краснова (есть в распоряжении Накануне.RU), полиция вменяет Олегу Ягодину то, что в ходе выступления группы он негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил РФ.

"Это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: "Нет *****, нет ***** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте" (привести фразу дословно не позволяет действующее законодательство, - прим. ред.)", - сообщил Краснов.

По его словам, также многие СМИ пишут о некой экспертизе и ссылаются на источники в правоохранительных органах Свердловской области.

"Однако никакую экспертизу высказывания артиста по этому делу полиция не назначала и не проводила", - заявил адвокат.

Он назвал все обвинения в адрес своего подзащитного необоснованными и выразил уверенность, что суд сможет разобраться в этом деле. Стоит отметить, что Ягодину грозит до 50 тысяч рублей штрафа.