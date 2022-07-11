Адвокат лидера "Курары" рассказал, в чем обвиняют Олега Ягодина

11 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Олег Ягодин (2022) | Фото: vk.com/kurara / Александр Ежъ Осипов

Адвокат лидера "Курары" рассказал, в чем обвиняют Олега Ягодина

Адвокат лидера известной екатеринбургской группы "Курара" Георгий Краснов рассказал, в чем обвиняют его подзащитного.
Читайте также:

Напомним, ранее против музыканта Олега Ягодина возбудили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Материалы были переданы в Кировский райсуд Екатеринбурга 1 июля, само рассмотрение запланировано на 11 августа. Сообщалось, что речь может идти о высказывании артиста на фестивале Ural Music Night, который прошел в ночь с 24 на 25 июня.

Как говорится в заявлении адвоката Георгия Краснова (есть в распоряжении Накануне.RU), полиция вменяет Олегу Ягодину то, что в ходе выступления группы он негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил РФ.

"Это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: "Нет *****, нет ***** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте" (привести фразу дословно не позволяет действующее законодательство, - прим. ред.)", - сообщил Краснов.

По его словам, также многие СМИ пишут о некой экспертизе и ссылаются на источники в правоохранительных органах Свердловской области.

"Однако никакую экспертизу высказывания артиста по этому делу полиция не назначала и не проводила", - заявил адвокат.

Он назвал все обвинения в адрес своего подзащитного необоснованными и выразил уверенность, что суд сможет разобраться в этом деле. Стоит отметить, что Ягодину грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

Теги: Курара, Ягодин, дискредитация, адвокат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.07.2022 12:02 Мск На вокалиста "Курары" завели дело за дискредитацию ВС РФ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети