Кадыров опубликовал новое пародийное видео, в котором Зеленский вступает в "Ахмат"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал очередную пародию на президента Украины Владимира Зеленского.

"Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат", — подписал Кадыров новый ролик.

Однако, как выясняется по ходу действия, украинского президента взяли в спецподразделение в качестве живой мишени.

Напомним, в первой пародии Зеленский якобы подписал акт о безоговорочной капитуляции. В следующей пародии украинский лидер якобы попросил главу Чечни взять его в батальон "Ахмат".

В апреле Кадыров высказался о появившейся информации о том, что он якобы "взялся убить президента Украины Владимира Зеленского". "Нам ты не мешаешь, ты – всего лишь хороший игрок команды КВН. Беги, Зеленский, куда глаза глядят!", - сказал в аудиосообщении глава Чечни.