11 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Мост через Нижнетагильский пруд (2022) | Фото: АльмакорГруп

"Луганский проспект". В мэрии определились с названием моста через Тагильский пруд

Знаменитый мост, протянувшийся через Тагильский пруд, официально получил название "Луганский проспект". Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии Нижнего Тагила.

"Присвоить новому элементу улично-дорожной сети, образованному в результате разработки проекта планировки и проекта межевания территории для строительства автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры от проспекта Уральский до шоссе Свердловское в городе Нижний Тагил, наименование "проспект Луганский", - говорится в документе.

За указу главы города Вячеслава Пинаева, новые сведения о магистрали в ближайшее время будут введены в Федеральную информационную адресную систему, а управление городским хозяйством установит знаки маршрутного ориентирования с наименованием моста.

Напомним, что движение по мосту через Тагильский пруд откроют 12 августа – в день 300-летия Нижнего Тагила. Новая магистраль должна связать между собой Дзержинский и Тагилстроевский районы, а также вывести крупногабаритный транспорт с центральных улиц Нижнего Тагила.

Теги: Луганский проспект, мэрия, Тагильский пруд, мост



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