Получить российский паспорт по упрощённой схеме теперь может любой украинец

Все жители Украины смогут получить российское гражданство по упрощённой схеме. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания, то есть с 11 июля.

Напомним, ранее стало известно, что граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут получать в упрощенном порядке российские паспорта. Данный статус (граждан ДНР и ЛНР) был внесён в нормативные акты указом главы государства Владимира Путина от 4 мая. Ранее право на получение российских паспортов в упрощенном порядке фактически уже было у жителей Донбасса, но речь шла об украинцах, проживавших на территориях ЛДНР. Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.