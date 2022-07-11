В ноябре население Земли перевалит за 8 миллиардов

К ноябрю 2022 года население Земли перевалит за 8 млрд человек. При этом темпы прироста населения планеты замедляются, сообщил департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В 2020 году темпы прироста населения впервые за 70 лет составили менее 1% за год. К 2030 году такими темпами численность человечества может увеличиться до 8,5 млрд, к началу 22 века на планете будет жить 10,4 млрд человек.

Примечательно, что более половины прироста минимум до 2050 года будут обеспечивать всего восемь стран (из них пять – Африка): Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филлипинах и Танзании. Согласно прогнозу ООН, Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну примерно к 2027 г.