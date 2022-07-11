11 Июля 2022
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Экономика В России
Siemens (2022) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг внес в список параллельного импорта продукцию Siemens, BMW и LEGO

Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта в Россию.

Как сообщается на сайте ведомства, в список добавлена продукция брендов Siemens, BMW и Lego. Эти компании ранее заявили о прекращении прямых поставок в Россию.

Одновременно из перечня убрали бренды, которые продолжили поставки. Изменения коснулись парфюмерии, косметики, аккумуляторов.

О том, что Минпромторг скорректировал перечни товаров, разрешенные и запрещенные для параллельного импорта, 4 июля сообщил глава министерства Денис Мантуров. По его словам, из списка удалили батарейки Duracell и подгузники Merries.

Теги: Siemens, BMW, LEGO, параллельный импорт



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