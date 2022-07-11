Министр спорта РФ получил карту болельщика

Министр спорта России Олег Матыцин получил карту болельщика.

"Я думаю, что это действительно удобный цифровой сервис, который предложен для наших болельщиков. Российский опыт уникален, он уже апробирован, это не какой-то эксперимент на территории страны. Мы успешно прошли путь использования этой карты на многих соревнованиях, включая чемпионат мира по футболу. Этот опыт был признан и международным сообществом. Надеюсь, что этот сервис позволит нам сделать комфортным посещение стадионов, обеспечить дополнительную безопасность пребывания болельщиков на аренах", - сказал Матыцин журналистам после оформления документа, слова министра приводит РИА Новости.

По его мнению, важно, чтобы этот процесс был открытым, чтобы люди не боялись оформлять карту.

"Это простой сервис, он сейчас обеспечен во всех городах, где будут проходить первые матчи нового сезона РПЛ. Я уверен, что не возникнет сложностей, хотя пока есть некоторые сомнения у определенной части болельщиков", - добавил он.

По словам министра, процесс оформления карты болельщика занимает не более минуты.

"Надо заранее зарегистрироваться на Госуслугах, подать заявление, потом уже приходишь в МФЦ, где квалифицированный персонал обеспечивает максимально быстрое оформление карты. Я же сам постараюсь обязательно прийти и посмотреть, как работает карта, когда позволит моё рабочее расписание", - заключил Матыцин.

Напомним, ранее система Fan ID ("паспорт болельщика"), вызвавшая множество негативных реакций задолго до своего появления, в первый день работы дала сбой. На "Госуслугах" отклонялись все заявки на оформление "паспорта". Между тем, на восемь крупнейших стадионов страны теперь без оформления Fan ID будет просто невозможно попасть.

"На проблему с оформлением Fan ID жалуются известные журналисты и обычные болельщики. При этом почти все они отмечают, что ранее не имели никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию", - отмечает издание.

Fan ID – система идентификации граждан при посещении стадионов. Она действовала как универсальный пропуск во время ЧМ по футболу 2018 г. для иностранцев, теперь её решили внедрить и для россиян. Власти считают, что так от посещения стадионов будут отсекаться провокаторы и хулиганы. На разработку системы было выделено почти 800 млн руб.