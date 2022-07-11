ООН прогнозирует депопуляцию России до уровня XIX века

ООН прогнозирует сокращение населения России до 133 млн человек к 2050 году. Об этом говорится в новом докладе на сайте ООН.

Произойдет сокращение до численности населения РСФСР начала 1970-х гг. или, как отмечает портал kapital-rus.ru, до уровня Российской империи в 1897 г., хотя тогда границы страны были гораздо больше, а в мире в целом было в пять раз меньше людей.

Естественно, прогноз ООН сделан из расчета сохранения нынешних границ РФ. И не исключено, что он еще довольно оптимистичен. Каждый год Россия будет терять от полумиллиона до миллиона человек. Расширение границ не способно изменить саму тенденцию.

Причина в том, что люди рожают катастрофически мало детей - на одну женщину приходится уже менее 1,5 ребенка. То есть рождаемость лишь на 70% обеспечивает воспроизводство. Иными словами, каждое следующее поколение в 1,5 раза будет меньше предыдущего. Демограф Юрий Крупнов называет это "чумой малодетности".

Напомним, сегодня Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всех жителей Украины. Политолог Сергей Марков считает, что это "фактический референдум о вступлении в РФ".