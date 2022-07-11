11 Июля 2022
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Экономика В России
Больница-долгострой, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В России появится федеральный реестр долгостроев

Правительство России создаст федеральный реестр долгостроев. В кабинете министров полагают, что это ускорит процесс введения объектов в эксплуатацию.

"Каждый из них [долгостроев] требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры, тех, которые ждут люди", - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас сформирован перечень из почти 2,5 тыс. объектов с высокой степенью готовности. "Они будут достроены в приоритетном порядке с привлечением федеральных средств и вложений крупных госкомпаний", - сказал Хуснуллин.

Теги: долгострой, реестр, правительство



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