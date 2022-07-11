Екатеринбургского депутата Холодарева хотят лишить мандата за дискредитацию ВС РФ

Депутату екатеринбургской городской думы Алексею Холодареву хотят ограничить депутатские полномочия из-за дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Сетевые свободы", который опубликовал соответствующее обращение от руководителя екатеринбургской прокуратуры Светланы Кузнецовой.

Речь снова идет о постах Холодарева в социальных сетях. Его уже дважды штрафовали на 40 тыс. рублей по ст.20.3.3 КоАП за резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина и действий российской армии.

"Использование подобных выражений, совершение административных правонарушений в сфере экстремистской деятельности депутатом городской думы дискредитируют органы власти, подрывают доверие деятельности думы, не соответствуют морально-этическому облику депутата. С учетом необходимости принятия мер к недопущению подобных фактов, предлагаю рассмотреть указанную информацию с вашим личным участием", - говорится в сообщении.

Письмо передано в комиссию по вопросам депутатской этики.