11 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Пол Крейг Робертс , США, экономист (2014) | Фото:liveinternet.ru

Пол Крэйг Робертс: Россия могла бы заставить Запад молить о пощаде

Россия имеет потенциальную огромную власть над Западом, но американские неолиберальные экономисты так промыли мозги российским экономистам и Центральному Банку, что тот принимает решения против интересов России. Об этом говорит заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс.
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У Запада нет ничего, что нужно России, но он чрезвычайно зависит от российских энергоносителей и полезных ископаемых. Россия могла бы полностью прекратить поставки, и Запад скоро будет молить о пощаде и согласится на все, что укажет Россия. Но финансовые власти России до сих пор молятся на иностранную валюту.

"Если вы думаете, что ваша судьба зависит от иностранной валюты, вы продолжаете поддерживать жизнь своего врага, продавая ему свои стратегические активы", - сказал Робертс.

России нужно запретить иностранные инвестиции, которые ведут лишь обнищанию страны, и начать финансировать внутреннее развитие России. Но ЦБ служит Западу и успеху западных санкций против России.

"Россия не нуждается в иностранной валюте. Ей не нужно импортировать энергию и полезные ископаемые. Россия имеет своих инженеров и ученых может производить все, что ей нужно. Центральный Банк может финансировать все внутренние проекты. Но поскольку американцам удалось промыть мозги российским экономистам, русские не могут использовать имеющееся у них под рукой мощное оружие, чтобы поставить Запад на колени", - уверен Робертс.

"Американский доктор экономики написал то, о чем мы с друзьями постоянно говорим: Глазьев, Делягин, Хазин, многие российские академики и профессора", - написал Олег Царев.

Теги: Россия, Банк России



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