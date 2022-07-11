Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos, который уже четыре месяца не работает в РФ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту одного из крупнейших фотобанков мира Depositphotos.

Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 1 июля на основании ст. 15.3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно данным сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, ограничен доступ к странице сайта Depositphotos.com, посвященной действиям РФ на территории Украины. По техническим причинам блокировка одной страницы приводит к недоступности всего ресурса.

Между тем, фотосток уже четыре месяца не работает в России. 7 марта фотобанк сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов в РФ и Белоруссии в связи с СВО и санкциями.