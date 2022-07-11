Госдума может запретить "пропаганду нетрадиционных ценностей" среди всех россиян

Госдума может полностью запретить в России "пропаганду нетрадиционных ценностей". Сейчас она запрещена только для детей. Детям же предлагается вообще запретить любой доступ к "демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений". По словам главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна ("Единая Россия"), "предварительно инициативы уже проработаны с Минцифры и Росконадзором".

Ранее о желании запретить "пропаганду нетрадиционных ценностей" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

По словам Хинштейна, тему будут обсуждать в Госдуме в осеннюю сессию.

"Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого - явно недостаточно", - пишет Хинштейн. Он не поясняет, почему этого "явно недостаточно", не ссылается на какие-то исследования – вообще не приводит аргументов.

"Мы предлагаем: в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах); установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП (сегодня она касается только пропаганды среди несовершеннолетних); отдельную, ещё более жёсткую ответственность установить за пропаганду педофилии; запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения", - пишет в своем Telegram-канале Хинштейн.