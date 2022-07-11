11 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Царские дни (2021) | Фото: Накануне.RU

Приложение "Царские дни" теперь будет работать круглогодично

Начиная с этого года, мобильное приложение "Царские дни", разработанное Екатеринбургской епархией, можно будет использовать даже после мероприятия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии, в системе предусмотрены не только маршруты, но и полное расписание всех епархиальных мероприятий, лекций, концертов и выставок.

Приложение было запущено в 2021 году и служило навигатором для участников "Царских дней". После положительных отзывов со стороны пользователей, в епархии решили доработать приложение, чтобы уральцы могли пользоваться им на протяжении всего года.

"Участникам Царских дней с помощью мобильного приложения доступна основная информация о проводимых мероприятиях: все анонсы мероприятий и программа с возможностью отбора событий по дате и месту проведения; подробное расписание главных богослужений; действующие лица событий; контактные данные, необходимые для посещения мероприятий Царских дней и др", - рассказали в пресс-службе.

В мобильном приложении можно посмотреть и онлайн-трансляцию основных мероприятий. Среди них и ночная литургия у Храма на Крови, которая пройдет в ночь с 16 на 17 июля.

Установить мобильное приложение "Царские дни — 2022" можно на iOS и Android.

Теги: Екатеринбургская епархия, Царские дни, приложение



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