В Югре из-за грозы загорелись леса

В Югре из-за грозы возникло пять лесных пожаров на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Площадь возгорания составила 116,70 га.

"Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 11 сотрудников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры", - говорится в сообщении.

В департаменте также уточнили, что за минувшую неделю – с 4 по 11 июля лесопожарные формирования Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры ликвидировали 26 лесных пожаров на площади 141,89 гектара и один ландшафтный пожар на площади 48 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 62 лесных пожаров площадью 2913,66 гектара и 53 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5177,8 гектара.