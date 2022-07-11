Футболисты "Урала" завершат оформление Fan ID к первой домашней игре сезона

В футбольном клубе "Урал" полным ходом идет оформление так называемой цифровой "карты болельщика" (Fan ID). Планируется, что к первому домашнему матчу команды этот процесс будет завершен.

Напомним, что Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех российских стадионах уже с нового сезона, который стартует на этой неделе. Без данной "карты болельщика" посещение матчей Российской Премьер-лиги будет невозможным. Остальные стадионы, где играют клубы РПЛ, должны подключиться к системе во второй части чемпионата.

Примечательно, что такую "карту" нужно оформлять не только болельщикам, но и журналистам, сотрудникам клуба и стадиона, а также представителям команд, включая самих футболистов. В "Урале" данный процесс сейчас в самом разгаре. Клуб даже составил специальную памятку по оформлению Fan ID исходя из собственного опыта.

"Все оформляют, проблем пока не возникает. В основном все тратят две минуты на Госуслугах, а затем заходят на 10 минут в МФЦ. Спустя три-четыре часа в личных кабинетах появляются "карты болельщика", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Там отметили, что на сегодняшний день процесс оформления еще идет.

"Все будет готово к первой домашней игре", - заверили в клубе.

Первый домашний матч нового чемпионата "Урал" сыграет 29 июля. Соперником команды Игоря Шалимова будет ФК "Краснодар". А откроют чемпионат "оранжево-черные" выездной встречей против московского ЦСКА, которая состоится уже в эту субботу. Fan ID на стадионе "армейцев" пока не требуется.